В Подмосковье Mercedes задавил насмерть 16-летнюю девушку на остановке

В Московской области Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке. ДТП произошло в Ленинском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя Mercedes, не справился с управлением, в результате чего произвел опрокидывание на автобусную остановку, где в это время находилась 16-летняя девушка. В результате ДТП она скончалась», — сообщили в ведомстве.

По информации главка, трагедия произошла ранее в этот день в 7:50 на первом км дороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД — Слобода.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

1 сентября в Истре Московской области 33-летний водитель мусоровоза выезжал на улицу Ленина со второстепенной дороги, когда под колесами грузовика оказались девочки-сестры трех и пяти лет. Мать упустила их из виду, что подтверждается камерой видеонаблюдения.

Трехлетняя девочка скончалась на месте, ее сестра была доставлена в больницу, а на следующий день ребенка выписали.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Водителю избрали меру пресечения в виде запрета управления автомобилем и другими механическими транспортными средствами до 31 октября.