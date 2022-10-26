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Почти 3 млрд рублей собрали с помощью проекта «Всё для Победы!»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Участники проекта «Всё для Победы!», запущенного в мае 2022 года, собрали уже почти 3 млрд рублей на нужды армии, жителей Донбасса и Новороссии, рассказал «Известиям» заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

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«Честно скажу, мы не могли даже представить, насколько велик запрос на то, чтобы помочь ребятам, сражающимся сейчас на фронте. Мы уже собрали почти 3 млрд руб., в наши региональные отделения принесли более 500 тыс. предметов. Больше миллиона человек сделали вклад в нашу победу. При этом самая частая сумма перевода — 1000 руб. То есть помогают не самые богатые люди, с нами действительно весь народ», — сказал он.

Жертвуют средства и большие организации, предприниматели, подчеркнул Сергей Горбунов. На собранные деньги покупают бронежилеты, квадрокоптеры и теплые вещи — для передовой, а наборы продовольствия, детские товары и лекарства — для гражданского населения.

Представитель ОНФ также сообщил, что проект расширяется за счет сборов в регионах.

«Теперь в каждом регионе страны будет возможность перечислить средства на поддержку подразделений, которые в нем сформированы, будут свои кураторы сборов и свои программы продвижения акции», — рассказал Сергей Горбунов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Помогают не самые богатые люди, с нами действительно весь народ»

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