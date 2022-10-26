Почти 3 млрд рублей собрали с помощью проекта «Всё для Победы!»

Участники проекта «Всё для Победы!», запущенного в мае 2022 года, собрали уже почти 3 млрд рублей на нужды армии, жителей Донбасса и Новороссии, рассказал «Известиям» заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

«Честно скажу, мы не могли даже представить, насколько велик запрос на то, чтобы помочь ребятам, сражающимся сейчас на фронте. Мы уже собрали почти 3 млрд руб., в наши региональные отделения принесли более 500 тыс. предметов. Больше миллиона человек сделали вклад в нашу победу. При этом самая частая сумма перевода — 1000 руб. То есть помогают не самые богатые люди, с нами действительно весь народ», — сказал он.

Жертвуют средства и большие организации, предприниматели, подчеркнул Сергей Горбунов. На собранные деньги покупают бронежилеты, квадрокоптеры и теплые вещи — для передовой, а наборы продовольствия, детские товары и лекарства — для гражданского населения.

Представитель ОНФ также сообщил, что проект расширяется за счет сборов в регионах.

«Теперь в каждом регионе страны будет возможность перечислить средства на поддержку подразделений, которые в нем сформированы, будут свои кураторы сборов и свои программы продвижения акции», — рассказал Сергей Горбунов.

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«Помогают не самые богатые люди, с нами действительно весь народ»