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Экспресс-система для диагностики гепатита появится в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора ведут разработку наборов реагентов для быстрого выявления ДНК вируса гепатита B и РНК вируса гепатита С. Это позволит существенно сократить время проведения анализа — если сейчас процесс занимает до 2,5 часа, то новый метод выявит вирус за 15–30 минут. Систему диагностики гепатита В начнут внедрять в производство уже в январе–марте 2023 года. Об этом «Известиям» рассказал руководитель научной группы разработки новых молекулярно-биологических технологий ЦНИИЭ Вадим Петров.

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«После этого планируются испытания, которые длятся обычно около одного–двух месяцев. Подача на регистрацию в Росздравнадзор запланирована на май–июнь 2023 года», — отметил он.

Основная опасность гепатитов связана с тем, что эта болезнь нередко переходит в хроническую стадию, отметил в беседе с «Известиями» академик РАН Вадим Покровский. В случае заражения гепатитом С это происходит в 78% случаев, гепатитом В — в 5%, рассказал специалист.

«Очень важно иметь возможность выявлять гепатиты заранее, до перехода заболевания в хроническую форму. Сейчас есть препараты, которые позволяют полностью излечить гепатит — уничтожить вирус в организме. Понятно, что чем проще и быстрее анализ на выявление вируса, тем больше шансов справиться с болезнью. Такие разработки крайне важны», — подчеркнул Вадим Покровский.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вирусная разгрузка: в 2013 году в России появится экспресс-система диагностики гепатита

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