Эксперт рассказал о переводе промышленности на военные рельсы

Полномасштабное вмешательство Запада сделало конфликт на Украине затяжным, и, чтобы в нем победить, нам необходимо перевести оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы и по многим позициям кратно увеличить выпуск снаряжения, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«У нас любили шутить, что советских запасов снарядов на складах хватит не на одну мировую войну. Это, может, и верно для танковых и гаубичных боеприпасов, минометных мин. Но на этих старых складах не найти новейших высокоточных ракет, которые должны обеспечить нам доминирование в бою, зенитных ракет для современных комплексов ПВО, способных сбивать залпы HIMARS. Всё это надо производить, причем такими темпами, чтобы вовремя восполнять расходы в бою и создавать резервы», — рассказал эксперт.

Он отметил, что проблемы есть даже с базовыми вещами. Так, имеются отличные комплекты экипировки «Ратник» для солдат. Между тем до начала спецоперации по финансовым причинам ими не успели оснастить всю армию. При прежних темпах закупки — 50 тыс. комплектов в год — все 300 тыс. резервистов их дождутся нескоро, поэтому нужно срочно увеличивать выпуск, добавил эксперт.

«В военное время всегда начинали ускорять и оптимизировать процессы производства и разработки, «срезать углы», избавляться от бесполезной бюрократии. Всегда ли необходимы все эти многомесячные процедуры лицензирований, сертификаций и согласований в то время, как военные на передовой просят современного оружия? Максимальное ускорение выпуска и налаживание производства будет одной из основных задач нового координационного совета», — заключил Дмитрий Болтенков.

Снаряжение российских военнослужащих в зоне специальной военной операции должно быть современным, удобным и эффективным. Об этом 25 октября заявил президент России Владимир Путин на координационном совете по обеспечению потребностей войск.

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Коллеги по обороне: президент призвал обеспечить солдат в СВО современным снаряжением