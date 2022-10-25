Синоптики пообещали жителям Крыма ливни и ветер

В среду, 26 октября, жителей Крыма ожидают ливни и ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«26 октября в Крыму ожидаются дожди, утром и днем местами сильные, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 метров в секунду», — заявили в ведомстве.

МЧС предупредило о вероятности чрезвычайных ситуаций, которые могут быть связаны с авариями на объектах энергетики, ЖКХ и дорогах из-за непогоды.

Жителей региона призвали по возможности избегать нахождения на улице, а также избегать высоких деревьев, рекламных щитов и плохо закрепленных конструкций.

Ранее, 23 ноября, метеоролог Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в Москве ожидаются заморозки и снег. Так, небольшое количество снега может выпасть в столице во вторник, 25 октября.