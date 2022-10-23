Синоптики пообещали москвичам небольшой снег 25 октября

На следующей неделе в Москве ожидается похолодание, заморозки и снег. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил метеоролог Александр Шувалов.

По его словам, в начале недели в столице температура воздуха опустится до +4...+5 градусов.

«С понедельника в Москве грядут заморозки. Так, уже ко вторнику температура упадет на 5–6 градусов, а столбик термометра встанет на отметке /// +4...+5 градусов», — рассказал он порталу NEWS.ru.

Во вторник, 25 октября, по словам специалиста, можно будет наблюдать выпадение небольшого количества снега.

Ранее в этот день синоптики рассказали о погоде в Москве в ноябре, уточнив, что температура в течение месяца ожидается выше климатической нормы.

21 октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что Московскую область ждет резкое похолодание. Он указал на то, что снижение температуры в столичном регионе стоит ждать в начале следующей недели.