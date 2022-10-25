В Самарской области отремонтировали 33 километра трассы

В Самарской области отремонтировали 33 км автодороги Отрадный – Богатое – Борское. Об этом во вторник, 25 октября, пишет НИА «Самара».

На трассе усилили и расширили дорожную одежду, устроили двухслойное щебеночное основание и уложили асфальтобетонное покрытие. Кроме того, были укреплены обочины, отремонтированы водопропускные трубы и места примыканий. Также дорогу оснастили всеми необходимыми элементами для безопасной езды.

Трасса связывает населенные пункты нескольких муниципальных районов и входит в опорную сеть. По ней идут школьные маршруты и один из туристических маршрутов в Бузулукский бор.

Ранее сообщалось, что основные работы по укладке асфальта завершили на дорогах Якутска. Ремонт закончен на 27 улицах.