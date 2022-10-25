В ГД внесли законопроект об освобождении докторов и кандидатов наук от мобилизации
Депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект, освобождающий кандидатов и докторов наук от частичной мобилизации. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента 25 октября.
Поправки предлагается внести в ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».
«От частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук», — отмечается в документе.
Вторым документом, который внес Матвеев, предлагается не призывать в рамках частичной мобилизации граждан, которые не служили в армии.
В обоих законопроектах отсутствуют официальные отзывы правительства России.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Он отмечал, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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