Минфин сократил трансферты в 18 регионов России

С января по сентябрь 2022 года Минфин сократил объем трансфертов в 18 регионов России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в аналитическом комментарии рейтингового агентства АКРА, опубликованном на сайте 25 октября.

Уточняется, что агентство при анализе опиралось на данные Единого портала бюджетной системы России.

Больше всего выплаты сократились в Калининградской и Магаданской областях, в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщается в комментарии, снижение трансфертов для Калининградской области объясняется уменьшением поддержки производителей, использующих импортные комплектующие.

«Такая поддержка, по форме считавшаяся иным межбюджетным трансфертом, по сути представляла собой скорее субвенцию, которая отражает обязательства по поддержке местного бизнеса, не задействует региональный бюджет и напрямую не влияет на социальные расходы или возможности исполнения субъектом взятых на себя обязательств», — говорится в публикации.

В то же время отмечается, что для Магаданской области сопоставимое падение трансфертов наряду со снижением ННД и ростом расходов могут осложнить исполнение бюджета по итогам 2022 года.

«Москва и Санкт-Петербург, также зафиксировавшие заметное сокращение безвозмездных поступлений, не зависят от них в сколько-нибудь значимой мере», — считают аналитики.

При этом, согласно комментарию, совокупные безвозмездные поступления за девять месяцев увеличились на 12% — объем дотаций почти не изменился, а целевые субсидии значительно выросли. В то же время динамика субвенций оказалась хуже прошлогодней.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиям» объяснил, что бюджетные трансферты идут на развитие экономики, инфраструктуры и другие программы, которые предусмотрены в бюджете и предусмотрены для определенного региона. Если сокращается бюджетное финансирование, то сокращаются тансферты в эти показатели, структуры.

«Я не вижу пока ничего критического, потому что сокращение пока минимальное. Может быть по итогам года им что-то добавят. Но значит пока налоговая база не позволяет этим регионам. А что такое региональные налоги? Это в первую очередь НДФЛ. Значит, у них упала реальная заработная плата. Они не собирают этот налог. Региональный налог — налог на прибыль предприятия. Значит, предприятия стали менее рентабельны, и, естественно, падает общая налогооблагаемая база», — объяснил он.

Как в регионах будут перераспределять ресурсы — задача губернаторов и местных подразделений Минфина, отметил экономист. По его мнению, они постараются оставить в сохранности социальные показатели. Но с точки зрения инвестиций предприятий, инвестиций в экономику, регионы, в которых сокращено бюджетирование, могут пострадать.

29 сентября министр финансов Антон Силуанов рассказал, что федеральный бюджет в 2022 году может быть исполнен с дефицитом больше 0,9% ВВП, который Министерство финансов ожидало. Также он отмечал, что пополнить ресурсы бюджета РФ планируется за счет изъятия части сверхдоходов экспортеров.

20 октября в Минфине сообщили, что правительство утвердило распоряжение о направлении 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на финансирование расходов федерального бюджета.