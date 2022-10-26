Скидки на частные дома в Подмосковье достигли 20%

За последний месяц увеличилось число продавцов, готовых на скидки на вторичные дома в Подмосковье, дисконт достигает 10–20%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, в сравнении с прошлым октябрем спрос снизился на 7–10% в зависимости от локации Подмосковья. За последние три года, с допандемийной осени, на 20% выросло число покупателей, которые отдают предпочтение быстровозводимым домам, добавили в компании.

Как рассказали специалисты, чаще всего на дисконт соглашаются собственники, которые долгое время не могут продать свой дом или участок, поэтому опасаются, что в нынешних непростых экономических условиях они тем более не найдут покупателей.

Объем предложения в течение этого года особенно сильно не менялся.

Экспозиция постоянно пополняется, в том числе за счет перехода объектов с первичного рынка, и вместо проданных лотов появляются новые объекты, добавили в компании.

«Загородная недвижимость, в отличие от городской, не является основным предметом интереса для покупателей жилья, чаще всего это место, где люди проводят время на отдыхе. И хотя спрос на «загородку» есть даже в период экономической нестабильности, покупатели всё чаще ищут более бюджетные варианты готовых домов или после приобретения участка выбирают не капитальное строительство, а возводят дом-каркасник за короткий срок», — сказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Также она отметила, что рост интереса к таким объектам связан еще и с тем, что традиционные материалы для строительства загородных домов (кирпич, дерево) за последние несколько лет серьезно подорожали, поэтому в качестве замены покупатели рассматривают альтернативные варианты — панели, вагонку более низкого класса для обшивки, самый простой тип фундамента на сваях и т.д.