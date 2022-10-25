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Экс-преподавателю МФТИ из США грозит заочный арест по делу о наркотиках

МВД попросит заочно арестовать экс-преподавателя МФТИ из США Кримера по делу о хранении наркотиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следователи МВД просят суд заочно арестовать экс-преподавателя МФТИ, гражданина США Эрика Кримера по делу о незаконном хранении наркотиков. Об этом ТАСС сообщили 25 октября в пресс-службе Тверского суда Москвы.

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«В суд поступило ходатайство <...> о заочном аресте гражданина США Эрика Томаса Кримера, подозреваемого по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта»)», — сказали в суде.

Мужчине грозит до трех лет колонии.

Кример ранее работал в Центре языковой подготовки и тестирования Московского физико-технического института (МФТИ). Кроме того, он подрабатывал в частной школе.

Как отмечается, уголовное дело было возбуждено пять лет назад. Правоохранители нашли при обыске в доме Кримера 0,94 г мефедрона. Он признал вину, его оставили под подпиской о невыезде, однако американец скрылся.

В июне 2022 года суд приговорил экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля к 14 годам колонии строгого режима, пишет «Газета.Ru». Американца обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере.

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