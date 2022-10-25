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На горячую линию по вопросам мобилизации поступило порядка 1,5 млн звонков

Премьер-министр РФ Мишустин: на горячую линию по вопросам мобилизации поступило порядка 1,5 млн звонков
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В России на горячую линию по вопросам частичной мобилизации поступило порядка 1,5 млн звонков, их количество снижается. Об этом 25 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве страны по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

«В соответствии с вашим поручением такая система информирования уже налажена. Действует горячая линия поддержки по номеру 122, где люди получают необходимые им сведения», — доложил Мишустин президенту РФ Владимиру Путину.

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По его словам, в настоящий момент количество звонков сократилось до 20 тыс. в день.

Сейчас в базе у операторов более 600 ответов на основные вопросы граждан. Кроме того, по мере поступления звонков эта цифра растет, указал Мишустин.

Премьер пояснил, что большая часть ответов размещена на портале «Объясняем.рф», который с начала мобилизации посетило почти 18 млн человек.

22 сентября стало известно, что правительство РФ создало call-центр по порядку проведения частичной мобилизации. Туда могут обращаться как представители организаций, так и граждане для получения необходимой информации.

Тогда же заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что для решения вопросов по частичной мобилизации задействовали горячую линию 122. Он пояснил, что правительство собирает часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации и вместе с Минобороны РФ готовит ответы. По его словам, ответы на вопросы также можно будет получить на сайте «Объясняем.рф».

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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