Путин сообщил о возможности создания в РФ модернизированных рыболовных траулеров

В России обсуждается идея создания больших траулеров для рыболовного флота, на которых не только добывают, но и перерабатывают продукцию. Об этом заявил 25 октября президент РФ Владимир Путин.

«У нас сейчас идет обновление рыболовного флота, и есть мнение, что нужно создавать большие траулеры, которые не только добывают, но и перерабатывают», — рассказал Путин на встрече с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

В свою очередь Эмбало отметил заинтересованность своей страны в сотрудничестве с РФ. Так, Гвинея-Бисау хотела бы купить у России фрегаты и вертолеты. В ответ Путин заявил, что Россия рассмотрит это предложение. Он также отметил важность борьбы с морским пиратством и согласования единой позиции по этому вопросу.