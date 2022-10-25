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Эксперт рассказал о способах снизить тягу к сладкому

Эксперт Верис: альтернативой сладкому могут стать батончики из орехов и сухофруктов, а также низкоуглеводные десерты
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Фото: Global Look Press/gourmet-vision
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Люди часто тянутся к сладостям, чтобы утешить себя в плохом расположении духа или поощрить в хорошем. Об этом во вторник, 25 октября, заявил менеджер по продукту протеиновых десертов «FITKIT» Артем Верис.

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По его словам, при употреблении сладкого в организме происходит выброс дофамина и других нейромедиаторов, а сладкий вкус пищи сам по себе вызывает чувство вознаграждения.

При этом частое употребление сладкого может быть чревато развитием ожирения, диабета, булимии и других заболеваний, отметил эксперт.

«Ученые уже нашли решение, как справиться с тягой к вредным продуктам — они создали целый ряд подсластителей и сахарозаменителей. Это натуральные или искусственные вещества, которые обладают сладким вкусом, но содержат значительно меньше калорий или не содержат их совсем», — сказал Верис «Газете.Ru».

Также эксперт посоветовал особое внимание обратить на продукты с высоким содержанием белка, так как позволят не только отказаться от сахара, но и сохранить оптимальное соотношение по макронутриентам. Кроме того, альтернативой сладкому могут стать батончики из орехов и сухофруктов.

«Главный совет для тех, кто хочет сократить количество сладкого в питании — создавать комфортные для себя условия и не издеваться над собой. Не стоит делать слишком большие интервалы между приемами пищи, чтобы у мозга не было соблазна восполнить недостаток энергии с помощью шоколадки», — заключил Верис.

По его словам, если сладкого всё же захотелось, необходимо подобрать для себя любой низкоуглеводный десерт по вкусу или приготовить его самостоятельно.

1 сентября психотерапевт Ольга Багрий рассказала, что желание съесть что-то сладкое может быть вызвано психологическими и физиологическими причинами. В частности, организм может требовать сладкого из-за нехватки серотонина, известного как гормон удовольствия. По ее словам, если человек чувствует себя одиноким, ему не хватает внимания или он испытывает сильный стресс, то часто эта проблема решается с помощью сладостей.

В тот же день врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала допустимую дневную норму употребления шоколада. Для поддержания здорового веса и хорошего самочувствия он рекомендовала съедать не более 20 г темного шоколада, где содержится от 50% какао-бобов. То есть это одна пятая часть плитки или три квадратика.

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