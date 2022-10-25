Skoda показала спортивный электрокроссовер Enyaq RS iV

Компания Skoda представила электрокроссовер Enyaq RS iV, у которого два электромотора и батарея емкостью 82 киловатт-часа. Об этом 25 октября сообщил портал Motor.

Дебютировавший в начале 2022 года электрический купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV стала первым из электрокаров Skoda, кто cмог похвастаться специальным спортивным шильдиком RS. Теперь спортверсия есть и у обычного Enyaq iV в более практичном кузове универсал.

Модель оснащена двумя электромоторами, суммарная отдача которых равна 306 л.с. Тяговая батарея емкостью 82 киловатт-часа обеспечивает дальность хода машины до 500 км. Зарядка аккумулятора с 10 до 80% занимает 36 минут, при условии, что машина подключена к 135-киловаттной электроколонке.

С места до «сотни» заряженный спортивный электромобиль разгоняется за 6,5 с, а его максимальная скорость составляет 180 км/час.

В стандартное оснащение модели вошли матричные фары, решетка радиатора с иллюминацией, заниженная подвеска и мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 13 дюймов.

Стоимость нового Enyaq RS iV пока неизвестна. Купеобразный Enyaq RS Coupe iV предлагают в Англии за 54 370 фунтов стерлингов (3,8 млн рублей). Возможно, что более демократичный универсал Enyaq RS iV окажется дешевле родственного кросс-купе.

27 сентября компания Skoda сообщила, что обновит компактный кроссовер Kamiq к 2023 году. Машина будет построена на платформе MQB A0, как одноклассники Volkswagen T-Cross, SEAT Arona и Skoda Fabia. У машины будет литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель TSI мощностью 94 или 109 л. с. Дизельного варианта скорее всего не предвидится. Компания планирует, что Skoda Kamiq не будет иметь электрифицированных версий.