Путин проводит заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Трансляция
Президент России Владимир Путин во вторник, 25 октября, проводит заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил страны. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
В ходе заседания с докладом выступят премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Накануне, 24 октября, Мишустин в ходе первого заседания совета поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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