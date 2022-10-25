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Jeep представил Avenger с бензиновым мотором и механической коробкой передач

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Фото: Компания Jeep
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Компания Jeep показала компактный Avenger с традиционным бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Об этом 25 октября сообщило издание «Авторевю».

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Поскольку Jeep Avenger делит платформу CMP c еврокроссоверами, Peugeot 2008, DS 3 и Opel Mokka, то и базовый силовой бензиновый агрегат тоже заимствован у этих автомобилей. Под капотом машины будет работать трехцилиндровый турбомотор объемом 1,2 о семейства PureTech, который выдает 100 л.с., а в пару к нему обещана только шестиступенчатая механика.

Тип привода, как и у электроверсии кроссовера, представленного на недавнем парижском автосалоне, будет только передний.

Динамические характеристики бензинового Jeep пока не обнародованы, но родственные паркетники разгоняются с таким мотором до 100 км/ч за 10,9 с.

Внешне бензиновый Avenger отличается от электрического только шильдиками и наличием выхлопной системы.

Бензиновый Jeep Avenger пока доступен для заказа в Италии и Испании, причем, как и в случае с электромобилем, предложена только самая богатая комплектация — First Edition. В компании пообещали, что со временем набор модификаций с двигателями внутреннего сгорания будет расширен.

17 октября на парижском автосалоне компания Jeep показала первую в своей истории электрическую модель — компактный кроссовер Avenger, разработанный специально для Европы. Электрический Avenger стал первой моделью компании Jeep, у которой передний привод сочетается с электронной системой Selec-Terrain. Она предусматривает «внедорожные» режимы Snow, Mud и Sand (снег, грязь и песок), которые различаются степенью вмешательства противобуксовочной системы.

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