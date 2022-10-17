Jeep представил полностью электрическую модель Avenger

Компания Jeep показала первую в своей истории электрическую модель — компактный кроссовер Avenger, разработанный специально для Европы. Об этом 17 октября сообщило издание «Авторевю».

В основе машины лежит модульная платформа CMP (Common Modular Platform), на которой построены кроссоверы Peugeot 2008 и Opel Mokka (Jeep, Peugeot и Opel входят в концерн Stellantis).

Электромобиль располагает только передним приводом. Машина получилась компактной — Avenger в длину 4,08 м, он короче компактного кроссовера Jeep Renegade на 160 мм.

По технике электрический Jeep Avenger повторяет соплатформенные модели. На передней оси установлен электромотор фирмы Emotors (совместное предприятие концерна Stellantis и японской фирмы Nidec) с отдачей 156 л.с.

Литий-ионную тяговую батарею поставляет другое СП (Stellantis и CATL): она имеет рабочее напряжение 400 вольт. Производитель сообщил, что емкости 54 кВт∙ч должно хватить в городском режиме на 550 км.

Электрический Avenger стал первой моделью компании Jeep, у которой передний привод сочетается с электронной системой Selec-Terrain. Она предусматривает «внедорожные» режимы Snow, Mud и Sand (снег, грязь и песок), которые различаются степенью вмешательства противобуксовочной системы. Также есть привычные дорожные режимы Eco, Normal и Sport, плюс система помощи спуска с горы.

Старт продаж новинки намечен на март 2023 года.

13 октября шведско-китайская компания Polestar показала принципиально новую модель совместной разработки — среднеразмерный электрический кроссовер Polestar 3. Литий-ионная батарея емкостью 111 кВт·ч обеспечивает запас хода на одном полном заряде до внушительных 610 км. Производитель отметил, что аккумуляторы можно заряжать током мощностью до 250 кВт, благодаря чему запас энергии с 10 до 80% пополнится за 30 минут. За доплату предлагается пакет Performance, с которым мощность машины можно повысить до 380 кВт (517 л.с.), но запас хода из-за более мощного мотора упадет до 435 км.