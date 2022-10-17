Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Армия
Рогов сообщил о переброске сил ВСУ с западных областей на юг Украины
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Экономика
Криптобиржа Сryptopay прекратит работу с клиентами из России
Туризм
Горнолыжный сезон в кузбасском «Шерегеше» начнется 11 ноября
Мир
Боррель сообщил о намерении глав МИД ЕС одобрить санкции против Ирана
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Авто
В России на 51% выросли продажи новых иномарок в сентябре
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области
Армия
Минобороны РФ сообщило о достижении целей при ударах по системам энергетики Украины

Jeep представил полностью электрическую модель Avenger

0
Фото: Jeep
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Jeep показала первую в своей истории электрическую модель — компактный кроссовер Avenger, разработанный специально для Европы. Об этом 17 октября сообщило издание «Авторевю».

Электричка из Липецка: в России начали выпускать электромобили
Что из себя представляет российский бренд Evolute

В основе машины лежит модульная платформа CMP (Common Modular Platform), на которой построены кроссоверы Peugeot 2008 и Opel Mokka (Jeep, Peugeot и Opel входят в концерн Stellantis).

Электромобиль располагает только передним приводом. Машина получилась компактной — Avenger в длину 4,08 м, он короче компактного кроссовера Jeep Renegade на 160 мм.

По технике электрический Jeep Avenger повторяет соплатформенные модели. На передней оси установлен электромотор фирмы Emotors (совместное предприятие концерна Stellantis и японской фирмы Nidec) с отдачей 156 л.с.

Литий-ионную тяговую батарею поставляет другое СП (Stellantis и CATL): она имеет рабочее напряжение 400 вольт. Производитель сообщил, что емкости 54 кВт∙ч должно хватить в городском режиме на 550 км.

Электрический Avenger стал первой моделью компании Jeep, у которой передний привод сочетается с электронной системой Selec-Terrain. Она предусматривает «внедорожные» режимы Snow, Mud и Sand (снег, грязь и песок), которые различаются степенью вмешательства противобуксовочной системы. Также есть привычные дорожные режимы Eco, Normal и Sport, плюс система помощи спуска с горы.

Старт продаж новинки намечен на март 2023 года.

13 октября шведско-китайская компания Polestar показала принципиально новую модель совместной разработки — среднеразмерный электрический кроссовер Polestar 3. Литий-ионная батарея емкостью 111 кВт·ч обеспечивает запас хода на одном полном заряде до внушительных 610 км. Производитель отметил, что аккумуляторы можно заряжать током мощностью до 250 кВт, благодаря чему запас энергии с 10 до 80% пополнится за 30 минут. За доплату предлагается пакет Performance, с которым мощность машины можно повысить до 380 кВт (517 л.с.), но запас хода из-за более мощного мотора упадет до 435 км.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022