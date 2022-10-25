Эксперт предсказал снижение цен на жилье в Москве до 30%

Цены на первичное и вторичное жилье в Москве в I квартале 2023 года могут снизиться до 25–30%, такой прогноз «Известиям» озвучил основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

По его словам, в России рынок недвижимости показывал пиковые значения в марте этого года. Причинами сверхвысоких цен стали в том числе льготная ипотека, разогревшая спрос, пандемия, общая экономическая нестабильность и начало спецоперации.

«Даже с учетом всех этих факторов рынок оказался серьезно перегрет, а объективные цены остались в январе 2021-го года. Тот рост, который происходил после этой отметки, был основан на репутации растущего рынка, а также панических настроениях и ожиданиях. В результате движения вниз, которое мы сейчас наблюдаем, цены должны вернуться к показателям 2021-го уже в I квартале будущего года», — сказал Гальцев.

Также он напомнил, что с 2020 года цены на жилье в РФ выросли в среднем на 50%, но покупательская способность населения не показала такого же роста.

«В результате приобретение жилья даже под 7–9% стало недоступным для большинства покупателей, снизился спрос, число сделок упало на 45% и появились внушительные скидки как у девелоперов, так и у собственников вторичного жилья», — сказал Гальцев.

Дисконты у застройщиков достигали этим летом 25–30%, а после возникновения новой волны эмиграции в конце сентября подобные скидки появились и на отдельные лоты вторичного рынка, отметил эксперт.

Накануне аналитики VSN Realty сообщили, что квартиры в мало- и среднеэтажных новостройках (до 11 этажей) стали дефицитным предложением в старых границах столицы.

Ранее, 19 октября, в VSN Realty рассказали, что общий объем реализованного жилья в сентябре 2022 года в Москве составил 5,3 тыс. лотов, или 255,3 тыс. кв. м (общий объем выручки — 77,4 млрд рублей). По сравнению с августом объем сделок на первичном рынке вырос на 22% в «лотах» и на 17% в «метрах».