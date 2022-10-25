В Москве проходит театральный фестиваль «Золотой витязь». На основной сцене Малого театра открыли финальную часть форума. Артисты представили спектакль «Большая тройка (Ялта-45)» по пьесе Свенссона, сообщает телеканал «Известия». Режиссер постановки — народный артист России Андрей Житинкин. Театральный фестиваль «Золотой витязь» проводят с 2002 года. На афишу попадают только лучшие спектакли. Представления оценивает международное жюри.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.