Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы от сторонников из вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил агентству «РИА Новости» один из активистов подполья во вторник, 25 октября.

«Дети уже больше полугода учатся в школе дистанционно. С родителей требуют деньги на фонд школы и на учебные пособия, хотя всё из интернета берется. В общем-то школа выходит по деньгам как коммуналка», ― рассказал о ситуации в городе активист.

По его словам, в городе сейчас установлены огромные налоги для бизнесменов.

«Вот такая жизнь в столице русского кораблестроения. Неудивительно, что люди ждут освобождения и обязательно дождутся», ― добавил он.

Ранее, 22 октября, подпольщик рассказал, что жители Николаева голодают, им не хватает продуктов и воды на фоне наступления ВСУ на Херсонскую область.

2 сентября Министерство обороны России сообщило о безуспешных попытках наступательных действий на николаево-криворожском направлении со стороны ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение принял президент РФ Владимир Путин на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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