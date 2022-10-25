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СМИ сообщили о передаче подполью Николаева оружия от ВСУ

«РИА Новости»: пророссийское подполье Николаева получило оружие от сторонников в ВСУ
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы от сторонников из вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил агентству «РИА Новости» один из активистов подполья во вторник, 25 октября.

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«Дети уже больше полугода учатся в школе дистанционно. С родителей требуют деньги на фонд школы и на учебные пособия, хотя всё из интернета берется. В общем-то школа выходит по деньгам как коммуналка», ― рассказал о ситуации в городе активист.

По его словам, в городе сейчас установлены огромные налоги для бизнесменов.

«Вот такая жизнь в столице русского кораблестроения. Неудивительно, что люди ждут освобождения и обязательно дождутся», ― добавил он.

Ранее, 22 октября, подпольщик рассказал, что жители Николаева голодают, им не хватает продуктов и воды на фоне наступления ВСУ на Херсонскую область.

2 сентября Министерство обороны России сообщило о безуспешных попытках наступательных действий на николаево-криворожском направлении со стороны ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение принял президент РФ Владимир Путин на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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