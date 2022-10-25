Украина рассчитывает получать $4–5 млрд бюджетной помощи в месяц

Украина рассчитывает получать от $4 до $5 млрд бюджетной помощи в месяц. Об этом сообщил советник Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский в интервью немецкой редакционной группе Funke, передает телеканал «Известия». По его словам, Германия в 2023 году сможет давать Киеву примерно по $500 млн в месяц. От Евросоюза в целом Украина ожидает около $2 млрд долларов ежемесячно.

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