В России продлят тарифные льготы на ввоз говядины в 2023 году

Тарифные льготы с нулевой ввозной пошлиной на импортную говядину продлят на 2023 год, сообщили «Известиям» в Минсельхозе. Там уточнили: такое решение приняли на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в Минэкономразвития 18 октября.

Ранее Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился с просьбой продлить льготы к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Квоту на ввоз говядины по нулевой пошлине ввели в конце 2021 года — предполагалось, что она будет действовать до конца 2022-го.

Также в НСМ предлагали установить квоту на беспошлинный ввоз до 100 тыс. т свинины в год. В Минсельхозе сказали, что против подобной меры — отечественные производители полностью закрывают внутренние потребности рынка в этом виде мяса.

По мнению председателя правления НСМ Юлии Панферовой, отказ от продления квот на говядину грозил дефицитом продукта на рынке и ростом цен на 20–30%. Пролонгация льгот позволит сохранить стоимость продукции на определенном уровне, считает она.

Продлить квоты на ввоз говядины — хорошее решение, но объем, установленный на 2023 год, недостаточен для российского рынка, считает гендиректор компании-мясопереработчика «Востряково-2» Татьяна Ларина.

«Его рассчитали на основе реально ввезенного объема этого вида мяса в 2022 году, а не запланированного на этот период. На 2022 год был установлен ввоз говядины в объеме 200 тыс. т, а реально поступило вдвое меньше — 100 тыс. т из-за сбоев в логистике», — сказала она.

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Мерси быку: в РФ продлят тарифные льготы на ввоз говядины в 2023 году