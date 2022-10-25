Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 7 тыс. немцев вышли на митинги против энергетической политики ФРГ
Мир
Демократы призвали Байдена изменить подход к конфликту на Украине
Мир
Американский актер Лесли Джордан погиб в ДТП в возрасте 67 лет
Мир
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Мир
Белый дом анонсировал разговор Байдена с новым премьером Британии
Мир
РФ запросила проведение заседания СБ ООН из-за провокации с «грязной бомбой»
Мир
Белый дом отверг проверки в отношении Маска из-за его позиции по Украине
Общество
Актер Александр Устюгов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Мир
Bloomberg узнало о сокращении расходов европейцев из-за инфляции
Мир
Специалисты МАГАТЭ проведут инспекцию ядерных объектов по просьбе Киева
Мир
В США заявили о фактическом «отстранении» Байдена от управления
Мир
Компания Yum! Brands продаст рестораны KFC в России

В России продлят тарифные льготы на ввоз говядины в 2023 году

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тарифные льготы с нулевой ввозной пошлиной на импортную говядину продлят на 2023 год, сообщили «Известиям» в Минсельхозе. Там уточнили: такое решение приняли на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в Минэкономразвития 18 октября.

Нет идее: Минпромторг рассмотрит ввод пошлин на иностранную мебель
Как меры могут сказаться на стоимости товаров в России

Ранее Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился с просьбой продлить льготы к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Квоту на ввоз говядины по нулевой пошлине ввели в конце 2021 года — предполагалось, что она будет действовать до конца 2022-го.

Также в НСМ предлагали установить квоту на беспошлинный ввоз до 100 тыс. т свинины в год. В Минсельхозе сказали, что против подобной меры — отечественные производители полностью закрывают внутренние потребности рынка в этом виде мяса.

По мнению председателя правления НСМ Юлии Панферовой, отказ от продления квот на говядину грозил дефицитом продукта на рынке и ростом цен на 20–30%. Пролонгация льгот позволит сохранить стоимость продукции на определенном уровне, считает она.

Продлить квоты на ввоз говядины — хорошее решение, но объем, установленный на 2023 год, недостаточен для российского рынка, считает гендиректор компании-мясопереработчика «Востряково-2» Татьяна Ларина.

«Его рассчитали на основе реально ввезенного объема этого вида мяса в 2022 году, а не запланированного на этот период. На 2022 год был установлен ввоз говядины в объеме 200 тыс. т, а реально поступило вдвое меньше — 100 тыс. т из-за сбоев в логистике», — сказала она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мерси быку: в РФ продлят тарифные льготы на ввоз говядины в 2023 году

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022