Забастовки на атомных электростанциях Франции усложнили работу реакторов

Во Франции забастовки на атомных электростанциях затронули работу около трети реакторов в стране. Об этом пишет «Нефть и капитал».

Из-за забастовок задерживается техобслуживание, усложняется работа оператора EDF по увеличению производства в преддверии зимы.

Как рассказал представитель одного из профсоюзов, который участвовал в забастовке, сейчас 20 из 56 реакторов нуждаются в ремонте. По его словам, 17 операций по модернизации и восстановлению были сорваны, некоторые отложены на несколько дней, а некоторые — на срок до трех недель.

Задержки уже привели к потере 4,4 ТВт*ч — это четверть мощности, произведенной в сентябре. Объем производства атомной энергии во Франции в 2022 году, если ситуация не изменится, достигнет 30-летнего минимума, отмечает Reuters.