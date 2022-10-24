Синоптики рассказали об ухудшении погоды в Белгородской области со среды

Со среды в Белгородской области начнутся дожди. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет bel.ru со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

При этом в начале недели осадков не ожидается, а воздух прогреется до 12 градусов тепла.

Как отметил специалист в беседе с ТАСС, во многих регионах России осадки ожидаются уже в понедельник. Так, в Краснодарском крае дожди сопроводит порывистый ветер и похолодание, но уже к среде туда вернутся комфортные +17 градусов.

Накануне метеоролог Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в Москве ожидаются заморозки и снег. Так, небольшое количество снега может выпасть в столице во вторник, 25 октября.