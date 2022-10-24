Около 2 тыс. человек могут изолировать из-за COVID-19 на лайнере в Австралии

На борту вставшего на якорь в австралийском городе Брум в Западной Австралии круизного лайнера Coral Princess около 2 тыс. человек могут оказаться изолированы на пять дней из-за вспышки коронавируса. Об этом 24 октября сообщило издание The Australian.

Уточняется, что сейчас на судне COVID-19 болеют до 100 человек.

«Рост случаев среди гостей эффективно контролируется в соответствии с протоколами, которые имеют более строгие стандарты, чем для наземных путешествий», — цитирует издание официального представителя судна.

Лайнер должен отправиться из Брума вечером 24 октября и, согласно своему маршруту, пройти через Геральдтон, Буссельтон и Албани, перед тем как вернуться в Сидней в ноябре.

Ранее, в июле, был зафиксирован первый заболевший вирусом COVID-19 на острове Питкэрн — одной из самых удаленных от цивилизации обитаемых точек планеты. Питкэрн расположен в 5 тыс. км от ближайшего континента, там живет около 40 человек.