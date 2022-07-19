COVID-19 впервые добрался до одной из самых удаленных точек Земли

Зафиксирован первый заболевший вирусом COVID-19 на острове Питкэрн — одной из самых удаленных от цивилизации обитаемых точек планеты, сообщает издание The Times.

Остров Питкэрн расположен в 5 тыс. км от ближайшего континента и является единственной заморской территорией Великобритании в Тихом океане. Население острова составляет примерно 40 человек.

После начала коронавирусной эпидемии остров был изолирован и въезд на него был закрыт. Ограничения на въезд начали сниматься только в апреле текущего года, так как экономика острова была сильно зависима от туристического потока. Уточняется, что первый круизный лайнер прибудет на Питкэрн в августе.

Как сообщает газета, первый случай заражения был отмечен у жителя острова, который незадолго до этого ездил в Новую Зеландию на лечение.

Остров Питкэрн был колонизирован моряками с британского брига «Баунти», которые в 1789 году подняли мятеж на борту корабля и высадились на одинокий остров, в последствии затопив судно. Большая часть нынешних обитателей острова является потомками экипажа того самого брига.