Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании

Риши Сунак победил в борьбе за пост премьера Великобритании. Лидер палаты общин Мордонт отозвала свою кандидатуру, передает телеканал «Известия». Экс-министр финансов остался единственным кандидатом. Новый премьер сменит на Даунинг-стрит Лиз Трасс. Сунак будет самым молодым британским премьером за 200 лет. В 1812 году правительство возглавил 42-летний лорд Ливерпуль.

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