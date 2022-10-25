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Аналитик спрогнозировал рост рынка криптовалют

Аналитик Быков: рост рынка криптовалют определенно будет
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Ожидается рост криптовалютного рынка, рассказал «Известиям» старший аналитик компании Esperio Антон Быков, прогнозируя изменения в течение ближайших пяти лет.

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При этом эксперт отметил, что если обратить внимание на лидеров рынка в конце 2017 года, когда криптовалюты находились на пике предыдущего «бычьего» цикла, то можно заметить: большинство из них вяло отреагировало на ралли 2021 года.

«Буквально пара монет смогли вернуться к своим собственным пиковым значениям. Именно поэтому стоит максимально осторожно относиться к покупке активов, которые пользовались повышенным интересом со стороны инвесторов в прошлом, так как шансы на повторение успеха крайне низки», — сказал он.

По его словам, с уверенностью можно говорить только о BTC и ETH как о монетах, которые способны пережить затяжной «медвежий» рынок.

«Рост рынка определенно будет. Можно заметить, что движение цен циклично и чем больше на рынок приходит профессиональных игроков, тем сильнее циклы зависят от глобальной ситуации на рынке», — добавил он.

Быков уточнил, что падение криптовалюты и технологических акций США началось в одно и тоже время в конце осени 2021 года. Он также отметил высокую корреляцию NASDAQ и BTC в настоящее время.

«Всё дело в том, что акции и криптовалюта являются высокорисковыми активами, от которых избавляются в первую очередь на фоне турбулентности мировой экономики. Соответственно, чтобы начался рост, надо дождаться как минимум смены политики Федеральной резервной системы с текущей жесткой (повышение ставок и рост стоимости долларового фондирования) на более мягкую», — уточнил аналитик.

Эксперт отметил, что, учитывая высокие темпы инфляции в Соединенных Штатах Америки, этот переход может произойти не раньше конца 2023 года

«В том, что стратегия регулятора поменяется и он вновь будет стимулировать инвесторов покупать рисковые активы, сомнений нет: слишком многое в стране завязано на фондовом рынке, в том числе и благополучие американцев, хранящих в акциях свои накопления. Таким образом, наилучшей стратегией будет постепенная аккумуляция наиболее надежных цифровых активов: BTC и ETH», — рассказал Быков.

В то де время он считает, что глобально на рынке вряд ли что-то изменится. Как уточнил аналитик, все основные проекты, помимо биткоина, уже работают на алгоритме PoS, который подразумевает депонирование монет на специальный счет, а не работу «железа».

«При этом биткоин вряд ли перейдет на данный алгоритм, так как он служит примером для всей отрасли и какие-либо изменения могут пошатнуть статус цифрового золота. Да и в отличие от остальных проектов явный руководитель у биткоина отсутствует и он в целом является единственной децентрализованной валютой, а значит, протолкнуть изменения будут очень сложно», — заключил Быков.

Ранее, 26 августа, опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что к концу 2022-го стоимость биткоина может достигнуть $35 тыс., а эфириума — $3 тыс. Однако они считают, что почвы для оптимистичных ожиданий фактически нет и не исключено, что главные криптовалюты могут завершить год на текущем уровне или уйти вниз.

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