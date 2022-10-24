Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в здании ОВД в Пятигорске. Об этом в понедельник, 24 октября, заявили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

«В отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря», — сообщили в суде.

Всего под арест попали два человека. Они будут находится под стражей почти месяц.

Ранее в этот день стало известно, что в Пятигорске Ставропольского края сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. От них получены признательные показания. Как отметили в ФСБ РФ, в ячейку входили граждане республик Центральной Азии. Устроить теракт они планировали по указанию зарубежных эмиссаров.

У подозреваемых были найдены 30 взрывных устройств и более 80 кг поражающих элементов к гранатам. Кроме того, в телефонах задержанных были найдены карты и планы отдела полиции.