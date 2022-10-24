Немецкие ученые убеждены в лабораторном происхождении коронавируса

Группа из трех немецких ученых утверждает, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Согласно их исследованию, он на 99,9% является искусственной копией естественного вируса, сообщил портал немецкого телеканала N-tv. По словам ученых, они обнаружили в геноме коронавируса своего рода «отпечаток пальца», передает телеканал «Известия». Это регулярно повторяющийся паттерн в геноме вируса, пояснили исследователи. Лаборатории, занимающиеся генетической модификацией РНК-вирусов, сначала собирают генетический материал из отдельных строительных блоков ДНК. Вблизи мест их соединения остаются характерные узоры.

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