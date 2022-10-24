Новые Volkswagen Bora китайской сборки появились на российском рынке
Седаны Volkswagen Bora китайской сборки стали появляться на российском рынке. Об этом 24 октября сообщил портал Autonews.
Новые автомобили, которые предлагает российский дилер на одной из популярных интернет-площадок, предлагаются с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. Двигатель работает с автоматической коробкой передач.
Машина доступна в комплектации Elite. Такой автомобиль оснащен светодиодной оптикой, климат-контролем, парктроником, круиз-контролем, системой предотвращения столкновения и функцией контроля слежения за полосой движения.
Цена на седан Volkswagen Bora составляет 2 490 000 рублей.
21 октября в российских автосалонах появились новые Mitsubishi Outlander четвертого поколения, которые попали в РФ благодаря параллельному импорту. Ввезенные полноприводные автомобили оснащены атмосферными моторами объемом 2,5 л мощностью 180 л.с. Мотор работает в связке с японским вариатором Jatco. Самый дорогой экземпляр Mitsubishi Outlander, ввезенный в Россию по серому импорту, оценили в 5 млн рублей. Минимальная цена на новинку в РФ составляет 3,7 млн рублей.