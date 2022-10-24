США запланировали ввести новые санкции против России и Ирана

США готовят новые санкции против России и Ирана из-за якобы имевших место поставок дронов. Об этом «Известиям» 24 октября сообщили в посольстве США в Москве.

Несмотря на то, что Москва отрицает приобретение иранских беспилотников, американская сторона намерена поднять этот вопрос на полях ООН. Там отметили: Вашингтон «с июля предупреждал, что Иран планирует продать России оружие, в том числе беспилотные летательные аппараты (БПЛА), для использования против Украины».

«Имеются обширные доказательства использования БПЛА Россией как против военных, так и против гражданских целей на Украине. Мы готовимся активно применять все санкции США в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном и усложним продажу Ираном этого оружия РФ. Мы также продолжим работу с союзниками и партнерами, в том числе в ООН, для решения проблемы опасного распространения Ираном оружия в Россию», — сказали в диппредставительстве.

Какие именно это будут санкции, в посольстве США не уточнили. Пока Штаты не вводили санкции против Ирана или РФ за поставки или покупку дронов и иных видов вооружений.

Обоснованием для возможных ограничительных мер Вашингтон вслед за представителями Франции и Великобритании называет резолюцию 2231 Совбеза ООН — этот документ закрепил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Согласно резолюции, эмбарго на экспорт и импорт вооружений в отношении Ирана действовало до октября 2020 года. США — хотя они и вышли из ядерной сделки двумя годами ранее — пытались продлить этот запрет, но Совбез встал на сторону Ирана и подтвердил снятие ограничений.

Сейчас же западные дипломаты утверждают, что по ядерной сделке осталось и другое эмбарго — на экспорт ракет и связанных с ними технологий. Оно в силе до октября 2023 года и запрещает помимо ракет куплю-продажу у Ирана передовых военных систем, включая БПЛА.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее пояснил, что Кремлю ничего не известно о покупке боевых беспилотников у Ирана, а публикацию Washington Post об этом назвал «одним из участившихся информационных вбросов».

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Тихий дрон: США готовят новые санкции против России и Ирана из-за беспилоитников