Около 150 домов обесточены в микрорайоне Иркутска после падения Су-30СМ

Около 150 жилых домов в микрорайоне Иркутска, где упал самолет Су-30СМ, остаются без электроэнергии. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба регионального правительства.

«150 домов без света. В 22:30 (17:30 мск) нужно их всех подключить», — говорится в сообщении.

Самолет упал на жилой дом в городской черте Иркутска вечером в воскресенье, совершая испытательный полет, сообщили в региональном управлении МЧС.

При падении самолета погибли два пилота. Местные жители не пострадали.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

На месте падения самолета находится губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он рассказал, что в результате крушения Су-30СМ разрушен частный дом на две семьи. Его площадь составляла 100 кв. м.

К настоящему времени пожар, возникший на месте ЧП, потушен.