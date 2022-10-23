Местные жители не пострадали при падении Су-30 на дом в Иркутске

При падении самолета Су-30 на дом в Иркутске местные жители не пострадали. Об этом 23 октября заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, самолет упал на дом 32 по улице Пржевальского.

«Работаю на месте. Здесь идет ликвидация открытого горения», — отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Как следует из опубликованных им кадров, дом полностью разрушен. На месте инцидента работают десятки спасателей.

По словам Кобзева, разрушен частный дом на две семьи. Его площадь составляла 100 кв. м.

При падении самолета погибли два пилота. Самолет совершал испытательный полет, сообщили в региональном управлении МЧС.