Уголовное дело возбуждено по факту падения самолета Су-30 в Иркутске

Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета Су-30 в Иркутской области. Об этом 23 октября сообщили в Следственном комитете РФ.

«Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета Су-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В расследовании задействованы следователи и криминалисты территориального следственного органа, Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ и центрального аппарата ведомства.

Самолет упал на жилой дом в городской черте Иркутска, совершая испытательный полет, сообщили в региональном управлении МЧС.

Губернатор региона Игорь Кобзев подтвердил факт происшествия и выехал на место ЧП.

Как следует из опубликованных им кадров, дом полностью разрушен. На месте инцидента работают десятки спасателей, открытое горение ликвидировано. По словам Кобзева, разрушен частный дом на две семьи. Его площадь составляла 100 кв. м.

При падении самолета погибли два пилота. Местные жители не пострадали.