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В МЧС подтвердили гибель двух пилотов при падении Су-30 в Иркутске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В МЧС подтвердили, что два пилота погибли в результате падения во время испытательного полета самолета Су-30 в частном секторе Иркутска, пожар на месте происшествия локализован. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Погибли два пилота, жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован», — сказали в пресс-службе.

Губернатор региона Игорь Кобзев подтвердил факт происшествия и выехал на место ЧП.

«Работаю на месте. Здесь идет ликвидация открытого горения. Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточненный адрес места падения — ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м на две семьи. Самолет СУ проводил испытательный полет», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Самолет упал на жилой дом в городской черте Иркутска, совершая испытательный полет, сообщили в региональном управлении МЧС. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Среди местного населения пострадавших нет. По данным спасателей, площадь пожара составила 200 кв. м. На месте ЧП работают экстренные службы.

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