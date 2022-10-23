Неудачная попытка бегства вынудила грабителей выкинуть сумку с деньгами

Пожалуй, самый дорогой дождь в мире прошел в чилийской столице. Группа преступников ограбила магазин, но что-то пошло не так. В погоню за бандитами тут же пустились полицейские, передает телеканал «Известия». Чтобы оторваться, воры не придумали ничего лучше, чем выкинуть сумку с деньгами на трассу. Сомнительный план сработал — красочные чилийские банкноты украсили шоссе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.