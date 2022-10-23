Китай вступает на путь создания современного социалистического государства

Китай стоит на пути создания современного социалистического государства, заявил генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. На открытии 20-го съезда Компартии председатель КНР рассказал о целях «второго столетия» для государства, передает телеканал «Известия». Сейчас Китай настроен на модернизацию, чтобы добиться великого возрождения нации. Страна продолжит идти по пути социализма. Согласно китайской идеологии, цели двух столетий заключаются в построении сильного и цивилизованного государства.

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