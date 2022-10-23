Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем ЦК Компартии Китая

Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря коммунистической партии Китая на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме центрального комитета партии 20-го созыва, передает телеканал «Известия». Си Цзиньпин также сохранил пост председателя военного совета коммунистической партии Китая.

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