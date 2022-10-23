В Забайкалье призванные из запаса родные братья начали боевую подготовку

Родные братья Василий и Аркадий Кривцовы, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, проходят боевую подготовку в учебном центре Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае. Кадры с полигона, на котором мобилизованные отрабатывают боевые навыки, 23 октября опубликовало Минобороны РФ.

«Я здесь оказался после получения повестки, брат пошел в добровольном порядке. Бывают сложности, но преодолеваем их, осознавая, что будет в дальнейшем. Мы же все защитники своей Родины, служили, принимали присягу», — сказал младший из братьев Аркадий.

Василий рассказал, что сам пришел в военкомат и попросил мобилизовать его, как только узнал, что младшему брату пришла повестка.

«Каждый день проходим что-то новое: медицинская подготовка, стрельбы, вождение. Всему обучают. Кто, если не мы?» — поделился Василий.

В ходе одной из тренировок на полигоне ВВО мобилизованные в составе подразделения, получив разведданные о силах условного противника, скрытно выдвинулись в указанный район и оборудовали основные и ложные позиции для ведения огня.

Затем бойцы вели комбинированный огонь из автоматов АК-12, пулеметов Калашникова, ручных гранат и применяли маскировочные средства, в результате чего успешно осуществили захват района, занятого условными боевиками.

Военнослужащие на полигоне также проходят «обкатку танком» со стрельбой и метанием гранат по корпусу боевой машины из окопа. Благодаря этому упражнению бойцы учатся вести ближний бой с танками.

Дополнительно для военнослужащих проводят тренировки по военно-медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической (РХБ) защите, а также инженерному обеспечению.

Ранее, 21 октября, Минобороны сообщило, что мобилизованные в Республике Бурятия учатся поражать бронетехнику противника из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Военнослужащие ведут огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника, на разных дальностях.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

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