Мобилизованные в Бурятии начали отрабатывать стрельбу из ПТРК

Мобилизованные граждане в республике Бурятия учатся поражать бронетехнику противника из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом Минобороны сообщило в пятницу, 21 октября.

Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, на полигоне общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) выполняют нормативы по ведению разведки, оперативной смене огневых позиций, подготовке ПТРК к работе и выполнению боевой стрельбы.

Военнослужащие ведут огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника, на разных дальностях. Отдельное внимание уделяется маскировке позиций.

Под руководством опытных инструкторов мобилизованные успешно восстанавливают навыки использования оптических средств указания целей, а также осваивают особенности боевого применения ПТРК.

Все практические занятия проходят с опорой на специфику специальной военной операции по защите Донбасса, а также на боевой опыт российской армии.

Ранее, 13 октября, Минобороны показало, как мобилизованные на полигоне армейского корпуса ВВО на Сахалине обучаются применению противотанковых ракетных комплексов. С призванными гражданами, ранее проходившими службу в артиллерийских подразделениях, проводятся занятия по стрельбе и управлению огнем из 120-миллиметровых минометов «Сани».

12 октября военное ведомство показало, как мобилизованные на Сахалине совершенствуют навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. На специально подготовленной площадке мобилизованные граждане выполняют метание боевых наступательных противопехотных гранат РГД-5.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

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