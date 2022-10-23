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Старший сержант Аксенов под шквальным огнем боевиков спас сослуживца с поля боя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Рискуя жизнью, старший сержант Иван Аксенов вытащил раненого офицера из-под вражеского огня в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса, перенес его в безопасное место и оказал неотложную медицинскую помощь, чем спас ему жизнь. А после этого Аксенов продолжил восстанавливать поврежденную технику связи. О подвигах российских военных Минобороны РФ рассказало в воскресенье, 23 октября.

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В ходе артиллерийских ударов украинских националистов по местам расположения российских подразделений была повреждена часть техники войск связи. Из-за этого командование могло лишиться возможности оперативно координировать действия войск.

Старший сержант Аксенов в составе экипажа под непрекращающимся огнем националистов выдвинулся к поврежденным линиям связи. На позиции он обнаружил получившего тяжелые ранения офицера и помог ему.

Благодаря отваге и профессионализму Ивана Аксенова поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в бою и отразить атаку националистов.

«За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции старший сержант Иван Аксенов был награжден орденом Мужества», — добавили в военном ведомстве.

Действуя в составе десантно-штурмовой роты, ефрейтор Денис Петров выполнял боевую задачу по организации обороны на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских радикалов. Так, расположившись в боевых порядках организованной обороны, ефрейтор Петров, умело совершая противоогневые маневры, обеспечивал выход боевой машины из-под удара противника и занятие выгодных позиций для ответного огня. В течение суток подразделение отразило несколько атак противника, уничтожив 15 националистов и три единицы военной техники.

Продвигаясь в составе колонны автомобилей в район выполнения боевой задачи, младший сержант Григорий Старцев обнаружил группу украинских боевиков, готовивших засаду на пути следования колонны, о чем немедленно доложил командованию. В результате чего российские десантники вступили в бой с противником. Младший сержант Старцев одним из первых открыл огонь по позициям врага и лично уничтожил пять националистов. По итогам боя группа украинских боевиков была полностью ликвидирована.

В ходе ожесточенных боев украинские вооруженные формирования, терпя поражение и неся потери, отступали вглубь обороны. Покидая занимаемые населенные пункты, радикалы минировали ведущие к ним пути, а также социально значимые объекты инфраструктуры. Сержант Владимир Межуев, действуя в составе головного дозора батальонно-тактической группы российских военнослужащих, выполнял задачу по обеспечению безопасного перемещения колонны. Продвигаясь по маршруту, он обнаружил противотанковые мины, которые впоследствии уничтожил и позволил колонне продолжить движение. Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой Владимир Межуев обеспечил оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач.

Ранее, 22 октября, младший сержант Никита Дулмажапов, находясь под артиллерийским обстрелом вооруженных националистов в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса, точным огнем уничтожил самоходно-артиллерийскую установку боевиков, две единицы автомобильной техники и до 30 националистов. Самоотверженные действия младшего сержанта нанесли существенный урон боевикам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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