Реклама
Прямой эфир
Наука
Ракета «Союз-2.1в» со спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Политика
Небензя назвал фейком заявления Запада о поставках иранских беспилотников России
Мир
Небензя заявил об отсутствии у РФ данных о жертвах провокации в Буче
Мир
СМИ сообщили о воздушной атаке на Дамаск
Мир
Власти сообщили о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях
Мир
Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости
Мир
Блинкен указал на отсутствие причин поднимать готовность ядерных сил США
Мир
Зеленский подписал закон о постановке женщин на добровольный воинский учет
Мир
Немецкий город предложил свою ратушу для проведения переговоров РФ и Украины
Мир
Гаврилов указал на желание Москвы получить разъяснения по поводу учений НАТО
Мир
США подтвердили размещение на Гуаме бомбардировщиков B-1
Общество
Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов продюсера Роднянского и еще семь человек
Сюжет:

Младший сержант Дулмажапов уничтожил автотехнику и до 30 националистов в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе боев с вооруженными националистами в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса младший сержант Никита Дулмажапов, находясь под артиллерийским обстрелом, точным огнем уничтожил самоходно-артиллерийскую установку боевиков, две единицы автомобильной техники и до 30 националистов. О подвигах российских военных Минобороны РФ рассказало в субботу, 22 октября.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

Младший сержант Дулмажапов, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений, ведущих наступление на позиции украинских боевиков. В итоге самоотверженные действия младшего сержанта Никиты Дулмажапова нанесли существенный урон вооруженным формированиям боевиков, что позволило развить наступление российским войскам и вытеснить врага с занимаемых позиций.

Продвигаясь по маршруту движения российских подразделений, капитан Александр Хилько на подступах к населенному пункту, который российские военные собирались освободить от украинских националистов, обнаружил опорный пункт боевиков и две долговременные огневые точки с минометными расчетами. Поэтому капитан вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов и впоследствии уничтожил вражеские долговременные оборонительные точки. Так, во время боя под было уничтожено до 12 боевиков и опорный пункт.

В ходе попытки контрнаступления украинских боевиков четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) оказались в зоне ответственности расчета старшего лейтенанта Сергея Скворцова. Во время отражения атаки старший лейтенант приступил к огневому поражению воздушных целей. В результате точных ударов были поражены беспилотники разведки националистов. В итоге российские военные уничтожили один ударный и три разведывательных дрона.

Кроме того, националисты, стремясь лишить российские войска управления, атаковали командный пункт, активно используя при этом артиллерию и минометы. В результате чего были повреждены линии связи, что привело к потере связи между пунктом управления и подчиненными подразделениями. Прапорщик Макаров вместе с подчиненными, несмотря на непрекращающийся огонь боевиков, выдвинулся к поврежденным линиям связи и восстановил их.

Ранее, 21 октября, благодаря грамотным действиям ефрейтора Давида Церенова артиллерийские установки вовремя сменили огневые позиции и подавили минометные батареи украинских боевиков. Ефрейтор Церенов также оказал первую помощь и вынес товарища в укрытие. Под непрекращающимся обстрелом он вернулся, помог экипажу запустить двигатель и выдвинулся на заранее подготовленные позиции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022