В ходе боев с вооруженными националистами в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса младший сержант Никита Дулмажапов, находясь под артиллерийским обстрелом, точным огнем уничтожил самоходно-артиллерийскую установку боевиков, две единицы автомобильной техники и до 30 националистов. О подвигах российских военных Минобороны РФ рассказало в субботу, 22 октября.

Младший сержант Дулмажапов, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений, ведущих наступление на позиции украинских боевиков. В итоге самоотверженные действия младшего сержанта Никиты Дулмажапова нанесли существенный урон вооруженным формированиям боевиков, что позволило развить наступление российским войскам и вытеснить врага с занимаемых позиций.

Продвигаясь по маршруту движения российских подразделений, капитан Александр Хилько на подступах к населенному пункту, который российские военные собирались освободить от украинских националистов, обнаружил опорный пункт боевиков и две долговременные огневые точки с минометными расчетами. Поэтому капитан вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов и впоследствии уничтожил вражеские долговременные оборонительные точки. Так, во время боя под было уничтожено до 12 боевиков и опорный пункт.

В ходе попытки контрнаступления украинских боевиков четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) оказались в зоне ответственности расчета старшего лейтенанта Сергея Скворцова. Во время отражения атаки старший лейтенант приступил к огневому поражению воздушных целей. В результате точных ударов были поражены беспилотники разведки националистов. В итоге российские военные уничтожили один ударный и три разведывательных дрона.

Кроме того, националисты, стремясь лишить российские войска управления, атаковали командный пункт, активно используя при этом артиллерию и минометы. В результате чего были повреждены линии связи, что привело к потере связи между пунктом управления и подчиненными подразделениями. Прапорщик Макаров вместе с подчиненными, несмотря на непрекращающийся огонь боевиков, выдвинулся к поврежденным линиям связи и восстановил их.

Ранее, 21 октября, благодаря грамотным действиям ефрейтора Давида Церенова артиллерийские установки вовремя сменили огневые позиции и подавили минометные батареи украинских боевиков. Ефрейтор Церенов также оказал первую помощь и вынес товарища в укрытие. Под непрекращающимся обстрелом он вернулся, помог экипажу запустить двигатель и выдвинулся на заранее подготовленные позиции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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