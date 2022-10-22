Исмаилов назвал «победную фишечку» в предстоящем бою Махачева и Оливейры

Боец ММА Магомед Исмаилов 22 октября поделился с «Известиями» ожиданиями от предстоящего боя россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры в рамках турнира UFC 280. Он уверен, что Махачев начинает творить историю, едва вступив в октагон.

«Ислам и вторым номером, и первым номером может хорошо поработать. Считаю, это такое противостояние. Это история Ислама Махачева. Ислам входит в клетку и делает уже свою историю. Они заявляют, что попытаются финишировать Оливейру. Думаю, они постараются. Я думаю, Махачев превзойдет Оливейру в борьбе, и это станет его победной фишечкой», — рассказал Исмаилов.

Ранее предстоящий бой прокомментировал российский боец UFC Алексей Олейник. По словам спортсмена, задача Махачева в этом поедиденке показать, что новое поколение бойцов может конкурировать с уже состоявшимися спортсменами.

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра выйдут на ринг «Этихад Арены» в Абу-Даби 22 октября.

Они сразятся за звание чемпиона UFC в легком весе. Махачев – боец легкой категории, на его счету 22 победы и всего одно поражение. У Оливейры на счету 42 боя и восемь поражений.

Кроме того, на за победу поборются Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу, которые сразятся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. На вечере состоятся поединки Бениеила Дариума и Матеуша Гамрота, а также женский бой Кэтлин Чукагян и Манон Фиро.

Также на турнире можно будет увидеть бой Петра Яна и Шона О’Мэлл.