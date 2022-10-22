Анджелина Джоли сыграет одну из величайших оперных певиц XX века

Анджелина Джоли сыграет оперную певицу Марию Каллас в новой драме чилийского режиссера Пабло Ларраина. Картина покажет бурную и трагическую судьбу величайшей оперной певицы, передает телеканал «Известия». Режиссер Пабло Ларраин уже снял несколько биографических драм: «Спенсер» о принцессе Диане и «Джеки» о Жаклин Кеннеди. Сценарист Стивен Найт работал над фильмом «Острые козырьки».

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