Финальный эпизод сериала «Дом Дракона» попал в Сеть до премьеры

«Черная королева» утекла в Сеть раньше времени. В интернете появилась 10-я серия «Дома Дракона». Премьера финального эпизода 1-го сезона намечена на 24 октября, передает телеканал «Известия». HBO официально признали утечку, назвав ее незаконной. Сливы серий с платформы случались и раньше. Часть серий «Игры престолов» тоже появлялась до премьеры. Некоторые фанаты считают сливы частью маркетинга HBO.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.