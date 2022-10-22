В московском метро на полгода закроют часть Замоскворецкой линии

Южную часть Замоскворецкой линии метро в Москве закроют на полгода с 12 ноября. Движение будет приостановлено между станциями «Автозаводская» и «Орехово». Специалисты будут отстраивать новые тоннели метро: путь лежит через Царицынский пруд и требует гидроизоляции, передает телеканал «Известия». Для пассажиров Замоскворецкой линии разработают альтернативные маршруты.

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