Победитель третьего сезона «Битвы экстрасенсов» попал в серьезное ДТП

Победитель третьего сезона шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Ибрагими Вафа попал в серьезное ДТП в Подмосковье. Об этом сообщил сам Вафа в соцсетях в пятницу, 21 октября, опубликовав фотографии с места аварии и свои комментарии по этому поводу.

Вафа признался, что чудом выжил в ДТП.

Звезда телешоу ехал на внедорожнике. Внезапно его машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В автомобиле сработали подушки безопасности, передает «Газета.Ru».

«Эта авария в моей жизни дала понять, что я на своем месте, что я должен продолжать именно этот путь. Оказалось, что моя любовь к деревьям взаимна, дерево спасло мне жизнь. На фотографиях видно, как дерево своими руками обнимает меня», — написал экстрасенс после ДТП.

Ранее в пятницу сообщалось о ДТП в Московской области на трассе М-1 с участием автомобиля Porsche Panamera, за рулем которого находился директор фармацевтической компании «Р-Фарм» Андрей Артемов. По предварительной информации, произошло попутное столкновение автомобилей Porsche и Lada, после чего автомобиль иностранного производства совершил наезд на препятствие с последующим возгоранием. В результате аварии водитель Porsche не пострадал. Пассажирку Lada госпитализировали.