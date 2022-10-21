За рулем сгоревшего в ДТП Porsche находился топ-менеджер фармкомпании

За рулем автомобиля Porsche Panamera, 21 октября сгоревшего в результате ДТП в Московской области, находился директор фармацевтической компании «Р-Фарм» Андрей Артемов.

По информации источника «Известий», сам топ-менеджер в аварии не пострадал, в то время как его автомобиль оказался полностью уничтожен огнем.

В подмосковном главке МВД уточнили, что ДТП произошло около 14:20 на 2-м км Северного обхода.

«По предварительной информации, произошло попутное столкновение автомобилей Porsche и Lada, после чего автомобиль иностранного производства совершил наезд на препятствие с последующим возгоранием», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пассажирку Lada госпитализировали.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на Одинцовском шоссе.